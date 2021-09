Draymond Green a séduit un All-Star de la Conférence Est

Draymond Green n’est pas le plus productif des joueurs NBA mais ses caractéristiques très particulières font de lui un membre essentiel de la rotation de son équipe. Parce qu’en plus de sa défense et de son altruisme, c’est aussi un leader sur et en dehors des terrains. Une personnalité à part entière qui a séduit Zach LaVine lors de leur escapade commune avec Team USA aux Jeux Olympiques de Tokyo.

« Draymond est probablement le meilleur leader et coéquipier que vous pouvez avoir. Il rassemble constamment les joueurs, il regarde des vidéos et analyse avec eux. Kevin [Durant] est évidemment le meilleur joueur du monde mais Draymond a été vraiment, vraiment crucial dans la quête de cette médaille d’Or. »

Juste un compliment anodin de la part de Zach LaVine envers Draymond Green. Mais vu que l’arrière All-Star des Chicago Bulls sera l’un des free agents les plus convoités de la prochaine intersaison, il n’en fallait pas plus pour faire naître les rumeurs d’un possible intérêt du bonhomme pour les Golden State Warriors. Difficile à mettre en place financièrement, ce move aurait clairement de la tronche…