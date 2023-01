Du mouvement aux Raptors annoncé par… CJ McCollum ?

S’il n’avait pas été joueur NBA, CJ McCollum serait devenu journaliste. C’est peut-être, voire certainement, la voie qu’il empruntera à la fin de sa carrière. Le joueur est diplômé en la matière et il tient déjà un podcast en parallèle de son job avec les New Orleans Pelicans. Et avec ses contacts dans la ligue, il se permet même de balancer des demi-scoops à demi-mot. Il annonce notamment du mouvement à venir aux Toronto Raptors.

“There’s rumblings about certain players on the team not being happy and due to tampering, I can’t speak to that but I think they’re gonna move someone.” 👀👀👀 - CJ McCollum on the Raptors (h/t @hoopshype ) pic.twitter.com/G46v1VOYZU — NBACentral (@TheNBACentral) January 16, 2023

Les supporters de la franchise de l’Ontario et le personnel de l’organisation se seraient sans doute passés des commentaires du joueur. Mais ce qu’il sous-entend ne paraît pas vraiment surprenant pour autant. Une redirection – plutôt que vraie reconstruction – est dans l’air depuis quelques semaines à Toronto. Certains contrats arrivent à expiration (Gary Trent Jr par exemple) et l’équipe est en difficultés.

L’idée de tanker une saison pour drafter haut et revenir fort avec une formation talentueuse et prometteuse doit titiller le GM Masai Ujiri. Surtout avec la possibilité, même lointaine, de drafter Victor Wembanyama ou Scoot Henderson. Difficile cependant de savoir quel(s) est(sont) le(s) joueur(s) mécontent(s) dont parle CJ McCollum.

En tout cas, OG Anunoby, Fred VanVleet, Trent Jr et même éventuellement Pascal Siakam pourraient être transférés. Même si un échange du premier et du dernier cité semblent peu probables, sauf offre très conséquente. Il y a pas mal de joueurs intéressants à aller chercher du côté de Toronto et les Raptors seront sans doute l’un des acteurs principaux du marché de février.

