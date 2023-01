Fred VanVleet envoie un message aux Raptors pour son avenir

Fred VanVleet peut-il devenir un candidat pour un trade avant la deadline de février ? Sur le papier, de nombreux ingrédients sont réunis : les Toronto Raptors ont du mal (11ème place à l'Est), le meneur éprouve des difficultés, et sa situation contractuelle suscite des inquiétudes.

En effet, en déclinant sa "player option", le joueur de 28 ans sera libre au terme de la saison. Et avant le coup d'envoi de cet exercice, le natif de Rockford a déjà refusé une offre de 114 millions de dollars sur 4 ans pour prolonger avec l'équipe canadienne.

Pour ESPN, VanVleet a envoyé un message aux Raptors sur son futur.

"Sans aller trop loin dans les détails... Je fais juste mon maximum pour me mettre dans une bonne position d'un point de vue business. Je ne veux pas prolonger sur la base d'un deal passé il y a 3 ou 4 ans. J'ai le sentiment d'avoir surpassé, au niveau de mon jeu, ce contrat jusqu'à maintenant.

Donc je veux juste me retrouver dans une position où j'ai toutes les cartes en mains. Après, ils ont une décision à prendre au niveau de l'organisation. Moi, j'aime être ici. J'aime être un Raptor. J'ai une super relation avec Masai et Bobby, donc je suis confiant sur un accord.

Nous savons un partenariat génial, donc je ne vais pas rendre les choses faciles pour eux et ils ne vont pas me rendre les choses faciles non plus. C'est la façon dont nous fonctionnons", a commenté FVV.