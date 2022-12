Fred VanVleet, simple panne ou vrai coup d’arrêt ?

Brillant pour Toronto et All-Star la saison dernière, Fred VanVleet est en manque totale de réussite depuis plusieurs semaines.

Fred VanVleet est l’un des « produits » des Toronto Raptors. Un joueur non drafté qui a été repéré puis développé par le staff de la franchise avant de s’imposer peu à peu dans la rotation, de contribuer fortement au sacre de 2019 puis carrément de devenir un All-Star la saison dernière. Il est l’une des fiertés de l’équipe canadienne. En revanche, ce moment, il souffre.

Le meneur est en panne d’adresse depuis un bon moment maintenant. Auteur d’un vilain 3 sur 14 lors de la défaite contre les Boston Celtics lundi soir, il n’a plus dépassé la barre des 40% depuis le 11 novembre dernier, soit huit matches de suite. Et il est même à dix rencontres consécutives sans taper le seuil des 50% de réussite.

Du coup, ses statistiques sont logiquement en baisse. Fred VanVleet est passé de 20 à 16 points par match. Il apporte toujours plus de 6 passes et il n’a jamais été un scoreur très adroit mais ça reste problématique pour les Raptors. L’équipe coachée par Nick Nurse dispose d’un potentiel intéressant et elle peut faire mieux que son bilan actuel (12-12, huitième à l’Est). Mais pour ça, il faudrait aussi que FVV retrouve son mojo.