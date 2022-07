Dwight Howard envisage de se reconvertir dans le catch

Après leur carrière, la plupart des joueurs NBA s’illustrent dans les médias, le coaching ou prennent un repos bien mérité. D’autres, en revanche, empruntent une voie beaucoup plus étonnante. C’est notamment le cas de Dwight Howard, qui envisage sérieusement de rejoindre la WWE et de se reconvertir dans le catch.

Le pivot était présent à une journée d’essais à Nashville hier. Il ne s’est clairement pas contenté de regarder ou de dire quelques bons mots. Il a passé des heures avec les autres participants, a discuté avec beaucoup de monde et semble prendre les choses très au sérieux.

Dwight Howard was a surprise participant at the WWE Tryout in Nashville today. He told me he legit wants to join the WWE one day. pic.twitter.com/LiUnNqPsdv

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) July 28, 2022