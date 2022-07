Dwight Howard pense mériter d’aller au Hall of Fame

Décoré à de nombreuses reprises, Dwight Howard pense qu’il sera intronisé au Hall of Fame après sa carrière.

On a parfois l’impression qu’il y a eu deux Dwight Howard. Superstar à son prime, il s’est progressivement rapproché du statut de role player. À 36 ans, dans la fin de sa carrière, une question se pose logiquement : ira-t-il au Hall of Fame ? Lui y croit en tout cas.

"Ce n’est pas à moi de décider. Mais je pense qu’un jour j’aurai la reconnaissance que je mérite. En attendant, je vais continuer de progresser, de sourire et de profiter de la vie", a-t-il déclaré au micro de Scoop B.

Force est d’admettre que le pivot a de nombreux arguments en sa faveur. Au Magic, essentiellement, Howard a eu un grand impact sur la ligue. Il a notamment emmené Orlando en Finales en 2009, alors qu’il dominait la NBA chaque année par sa défense.

Son palmarès parle pour lui. Au total, Dwight Howard a participé à huit All-Star Games. Il été élu autant de fois dans une All-NBA Team, cinq fois dans une All-Defensive. Surtout, ses exploits ont été auréolés de trois titres de défenseurs de l’année. Seuls Dikembe Mutombo et Ben Wallace ont fait mieux, et ils ont tous les deux rejoint le Hall of Fame.

En 2020, Howard a joué un rôle capital dans le titre des Lakers. Ce sacre dans la bulle d’Orlando a mis un réel point d’exclamation sur son CV, qui coche de très nombreuses cases.

Statistiquement, le pivot s’en sort tout aussi bien. N’importe qui ne peut pas se targuer d’avoir été cinq fois le meilleur rebondeur de la ligue et deux fois le meilleur contreur. Il affiche des moyennes de 15,7 points et 11,9 rebonds par match sur l’ensemble de sa carrière. Et ce malgré un déclin prononcé depuis la saison 2018-2019, la première qu’il n’a pas terminée en double-double.

Il n’y a certainement rien de ridicule à imaginer Dwight Howard au Hall of Fame. Néanmoins, le pivot n’a pas encore annoncé sa retraite et a d’autres priorités pour le moment. Il aura l’occasion de renforcer son dossier cette saison, probablement avec un contender.

