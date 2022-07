Dwight Howard, un intérêt mutuel avec les Nets ?

Les Brooklyn Nets ont conservé une ligne directrice malgré une intersaison très animée. Malgré la demande de trade de Kevin Durant et l'avenir incertain de Kyrie Irving, la franchise donne l'impression de construire un effectif pour repartir avec la même base. Et Dwight Howard pourrait-il intégrer ce projet ?

Pour le moment, les Nets ont ainsi prolongé Nic Claxton et Patty Mills. Puis ils ont également récupéré Royce O'Neale et TJ Warren. Un recrutement digne d'une équipe avec des ambitions pour les Playoffs afin d'entourer KD et Irving.

Pour autant, Brooklyn n'a pas compensé le départ d'Andre Drummond aux Chicago Bulls. Avec un groupe un peu tendre à l'intérieur, la formation pense à Howard, selon l'insider Brandon "Scoop B" Robinson. Un intérêt visiblement mutuel en vue d'une future collaboration.

Cependant, le joueur de 36 ans attend probablement de recevoir des garanties sur le futur des Nets. Avec l'envie de jouer dans une équipe ambitieuse, l'ex-pivot des Los Angeles Lakers semble dans l'attente par rapport à l'évolution des dossiers Durant et Irving.

Disponible pour le minimum vétéran, Dwight Howard peut en tout cas rendre des services en sortie de banc.

Dwight Howard révèle qu’il ne voulait pas aller aux Lakers en 2012