Dwight Howard révèle qu’il ne voulait pas aller aux Lakers en 2012

Dwight Howard a toujours du mal à digérer son absence de la liste des 75 meilleurs joueurs de tous les temps établie par la NBA. Dans une interview avec The Athletic, le pivot des Los Angeles Lakers a révélé ce qui était selon lui le point de départ de son impopularité depuis quasiment 10 ans et son départ d'Orlando après avoir été l'un des chouchous du public.

En 2012, "D12" a demandé son trade au Magic et, quelques semaines plus tard, a été transféré aux Lakers. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est absolument pas la destination qu'il avait choisie malgré le parallèle évident que tout le monde faisait avec Shaquille O'Neal.

"Je ne peux pas revenir en arrière. Mais mon intention quand j'ai quitté Orlando n'était pas de rejoindre les Lakers, le Magic savait cela. Malgré mon désir d'aller ailleurs (aux Brooklyn Nets, NDLR), ils m'ont envoyé à Los Angeles. C'était l'un des endroits où je ne voulais justement pas aller. J'avais le sentiment que les gens penseraient que c'était uniquement pour suivre les traces de quelqu'un d'autre (Shaq, NDLR)."

L'expérience avait été désastreuse et la superteam assemblée avec Kobe Bryant, Pau Gasol et Steve Nash avait complètement explosé. Dwight Howard avait immédiatement quitté le navire via la free agency pour s'engager avec Houston. De là est partie l'animosité d'une partie importante du public, également liée à un comportement souvent déroutant de la part de l'intéressé.

Tout ça n'explique évidemment pas pourquoi Howard a été évincé de la liste. Cet oubli qu'il qualifie de "politique", n'a surtout pas énormément de sens sur le plan statistique et individuel.

"Les gens disent que je n'ai été dominant que pendant quelques années. Je l'ai fait pendant 8 ans, ça fait quand même pas mal d'années. Je ne savais pas non plus qu'être trois fois de suite meilleur défenseur de l'année n'était pas quelque chose de bien. [...] Je suis aussi le plus jeune joueur à avoir atteint les barres des 1 000, 2 000, 3 000 rebonds, jusqu'à 9 000. Quelque chose ne tourne pas rond. Où est le problème ?"

En attendant, les Lakers n'apprécieront peut-être pas que Dwight Howard soit aussi souvent présent dans les médias en ce moment alors que l'équipe est en difficulté à l'Ouest après une défaite à domicile contre Sacramento après trois prolongations.