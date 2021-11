Personne ne le savait, mais Dwight Howard et Chris Paul sont en beef depuis longtemps

Dwight Howard était l'invité de Taylor Rooks chez Bleacher Report cette semaine. Outre le sujet délicat de son absence de la liste des 75 meilleurs joueurs de tous les temps en NBA, le pivot des Lakers a évoqué sa brouille pas vraiment connue du grand public avec Chris Paul.

Même Taylor Rooks a avoué après coup que lorsque Dwight Howard a parlé de son envie de régler la situation avec CP3, elle n'avait absolument pas connaissance de ce passif. Voilà ce qu'a expliqué "D12" à ce sujet.

"Nous n'avons pas de relation à l'heure qu'il est. C'est comme pour mon histoire avec Shaq. La NBA doit être une fraternité et on doit donner l'exemple aux gamins qui veulent aller en NBA et aux autres. [...] Peu importe ce que l'on pense de quelqu'un personnellement, on ne connait pas la vie des gens et ce qu'ils traversent. Chris Paul et moi on devrait avoir une conversation et discuter de ce qui ne va pas entre nous. Il y a toujours eu une sorte de beef, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être quand il a dunké sur moi quand je jouais à Orlando (rires) ? Il n'a rien fait pour m'énerver, mais c'est comme si on était constamment fâchés l'un envers l'autre. Un coup je lui en veux et ai envie de lui arracher la tête. Puis c'est lui qui me regarde avec des grands yeux, etc... En tout cas, je veux faire en sorte que cette situation change pour donner l'exemple aux gens et aux enfants".

Dwight Howard n'est pas le joueur le plus populaire auprès de ses pairs et Chris Paul, bien que patron du syndicat des joueurs, a aussi réussi à agacer son lot de partenaires et adversaires au cours de sa carrière. Finalement, c'est peut-être là dessus que les deux hommes peuvent trouver un terrain d'entente...

Dwight Howard savait qu'il ne serait pas dans les 75 all-time : « Je devrais y être »