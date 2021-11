Dwight Howard savait qu’il ne serait pas dans les 75 all-time : « Je devrais y être »

Dwight Howard a fait partie de ces joueurs dont l'absence des 75 meilleurs all-time a pu interloquer. "D12" n'est pas le joueur le plus populaire de sa génération, loin de là, mais ses difficultés en deuxième partie de carrière (malgré le titre en 2020) ne doivent pas éclipser ses accomplissements. On parle d'un joueur 8 fois All-Star, trois fois meilleur défenseur de l'année, fréquemment classé dans le top 5 pour le MVP et auteur d'une saison magique jusqu'en Finales avec Orlando en 2008.

Invité de Tayor Rooks chez Bleacher Report, Dwight Howard a évoqué son absence de ce classement honorifique avec un certain détachement et, surtout absolument aucune surprise.

"Je savais que je ne serais pas dans la liste. La politique... Je le savais. Quand j'ai vu qu'il y avait cette liste, je me suis dit qu'on ne me mettrait pas dedans. Bien sûr que je devrais être dedans, mais ça me va.

C'est davantage la présence de joueurs contemporains avec un palmarès individuel et collectif un peu inférieur au sien qui a probablement dû chagriner quelque peu Dwight Howard. Lorsqu'il parle de politique, il veut sans doute dire que son image et sa faible popularité du moment n'étaient pas de bons arguments de vente pour la NBA.

Dwight Howard on being left off NBA 75: "I knew I wasn't going to be on it." 👀

Watch his live interview with @TaylorRooks now in the B/R app: https://t.co/eXFH69wHZY pic.twitter.com/f2SklEyuDU

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 10, 2021