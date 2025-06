Les Pacers sont-ils passés favoris pour le titre après ce match ?

Il aura fallu attendre le match 3 des finales pour que les Pacers soient enfin reconnu comme l'équipe qu'ils sont, c'est à dire une équipe collective et extraordinaire, capable de gagner le titre.

Depuis le début des finales tout le monde les enterrait déjà et cela même après le match 1 gagné à l'extérieur. OKC était le grand favori, et au vu de la saison où elle a écrasé la ligue et de la confirmation depuis le début des Playoffs, cela paraît tout à fait compréhensible.

Cependant, les Pacers ne sont pas arrivés là par hasard, c'est une des meilleures équipes offensivement sur la saison qui a su ajuster sa défense lors des playoffs comme ils avaient su le faire lors des playoffs de la dernière saison. En plus de cela, il me semblait avoir entendu qu'il s'agissait de l'équipe avec le meilleur bilan de la ligue depuis début janvier ou tout du moins de l'Est.

J'ai entendu ici et là que Tyrese Haliburton n'était pas une superstar mais dans tous les cas il n'en reste pas moins un vrai chef d'orchestre, capable de dicter le tempo de son équipe et de prendre le match en main dans le money time. et un second en chef capable de prendre le relais au besoin (coucou Siakam !). A côté de cela un vrai collectif où chacun a un rôle et sait ce qu'il doit faire.