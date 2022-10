A l'approche du début de la saison en NBA, Dwight Howard se trouve toujours sur le marché. A 36 ans, l'intérieur a pourtant fait l'objet de nombreuses rumeurs. Mais comme d'autres vétérans (Carmelo Anthony notamment), l'ex-joueur des Los Angeles Lakers dispose d'un avenir incertain.

Au point de prendre sa retraite ? Il s'agit visiblement d'une option ! Sans dire s'il possède des pistes pour évoluer en NBA, le natif d'Atlanta a affiché sa frustration par rapport à son rôle limité en sortie de banc sur les dernières années.

"Je veux jouer, mais en même temps, il n'y a pas d'équipes qui veulent vraiment me laisser jouer. C'est ce que je ressens depuis ma dernière situation avec les Lakers. J'avais l'impression d'avoir fait assez pour les aider à gagner un championnat afin de mériter une place dans l'équipe.

Avec une chance de commencer et d'avoir de grosses minutes. Mais ce n'est pas arrivé. Après ça, je me suis dit : 'Je n'ai pas envie de me casser le cul pendant un autre été, de m'entraîner trois fois par jour, de faire un régime dingue, de tout faire, puis de revenir dans une équipe et de m'asseoir sur le banc sans vraiment aider une équipe à gagner'.

Et c'était comme : 'Merde, est-ce que je veux juste arrêter et faire d'autres choses ou revenir et montrer aux gens que je peux toujours apporter ?'", a avoué Dwight Howard pour le podcast All The Smoke.