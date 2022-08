Une statistique pour donner du respect à Dwight Howard

Bien que 8 fois All-Star, 3 fois vainqueur du trophée de DPOY et même champion NBA, Dwight Howard n'a pas été retenu parmi les 75 plus grands joueurs de l'Histoire nommés par la ligue. Un certain manque de respect pour les accomplissements du pivot de 36 ans au cours de sa carrière, notamment sa première partie, au Orlando Magic. Il dominait son sujet. Notamment sur son poste. Pour preuve, il a été élu à cinq reprises dans la First All-NBA Team.

C'est une de plus que Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Stephen Curry, Chris Paul, Giannis Antetokounmpo ou encore John Havlicek. Bon, évidemment, certains joueurs de cette liste ont encore le temps pour rattraper D12. Et les cinq majeurs de la saison ne suffisent pas à quantifier l'impact d'une superstar mais ça tend à montrer que Dwight Howard martyrisait les autres pivots de sa génération. Voilà une petite stat à garder en tête avant de juger les performances du bonhomme depuis son arrivée dans la ligue en 2004.