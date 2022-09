Avant le lancement de la préparation, les Brooklyn Nets cherchent à renforcer l'effectif à la disposition de l'entraîneur Steve Nash. Et avec des ambitions importantes, la franchise se verrait bien miser sur plusieurs vétérans. Et ces dernières semaines, deux noms ont circulé avec insistance : l'intérieur Dwight Howard et l'ailier Carmelo Anthony.

D'après les informations du journaliste de Bally Sports Brandon Robinson, les Nets recherchent un vétéran capable d'apporter, par son discours, dans le vestiaire. Ainsi, avec son impact défensif et son expérience, Howard intéresse bel et bien Brooklyn.

Avec des places limitées, les Nets prennent le temps de considérer toutes les options disponibles afin de faire le meilleur choix. Et justement, après cette réflexion, la piste Anthony a visiblement été écartée.

En effet, la direction de Brooklyn a affiché des doutes par rapport à l'apport de Melo au sein d'un vestiaire. En tout cas, il faut s'attendre à du mouvement sur le marché des vétérans dans les prochains jours.

Avec le début du training camp qui approche sérieusement, les équipes vont devoir bouger pour boucler les rosters. Les situations de Dwight Howard et de Carmelo Anthony devraient donc rapidement se décanter...

