Dwight Howard estime avoir été « meilleur que Jokic » à son apogée

Dwight Howard est devenu une punchline, voire un sujet de moquerie, et sa fin de carrière à Taïwan ne rend pas hommage au joueur dominant qu’il a été dans ses plus belles années. Lui, en revanche, se souvient très bien de la force qu’il incarnait dans les raquettes NBA après son arrivée chez les pros directement à sa sortie du lycée en 2004. Il considère même avoir été un meilleur joueur que Nikola Jokic.

« Tout le monde va dire que Jokic peut scorer. Il a toute sa panoplie offensive. Mais je claquais aussi des 38-20 [points-rebonds], des 45-18. Et je faisais ça en ne prenant que des tirs à deux-points, que des lobs, je n’avais pas autant de post-ups que lui. Il a beaucoup plus d’opportunités que moi. C’était juste une époque différente », assure l’intéressé lors d’une interview pour Complex. « Je pense que Jokic est un super joueur. Je l’adore. Je ne veux pas que les gens croient que je suis jaloux en osant me comparer. Mais je me choisirais. Je sais à quel point j’étais dominant. »

« Je n’avais pas forcément la technique mais j’étais plus rapide. Ma puissance. Les gens se souviennent juste de moi en train de dunker. (…) J’adore Jokic, je pense que c’est l’un des meilleurs pivots de tous les temps. Mais je ne vais pas me rabaisser. Je suis Dwight Howard et je sais ce que j’ai fait dans cette ligue. »

S’il n’avait pas autant d’opportunités en attaque, ce n’est sans doute pas par hasard. Mais bref. Nikola Jokic est un double MVP qui a mené son équipe au titre. Il n’est pas seulement l’un des meilleurs pivots de l’Histoire, il est déjà parmi les 30 meilleurs joueurs de tous les temps. Et il n’a peut-être même pas encore atteint son apogée justement.

Dwight Howard a été très fort, mais pas à ce point. En revanche, on comprend sa démarche. Son impact ne doit pas être négligé. Il a été le meilleur joueur de la ligue à son poste pendant quelques années et un défenseur incroyable. Une force de la nature qui a été multiple All-Star, All-NBA et DPOY. Il ne doit pas être sous-estimé. Même si lui, pour le coup, se voit sans doute un peu trop beau.

