Dwight Howard dit adieu à la NBA, il ne faudra pas l’oublier pour le Hall of Fame

On sent bien que Dwight Howard ne s'est jamais vraiment remis de ne pas avoir été retenu dans la liste des 75 meilleurs joueurs All-Time de la NBA. "D12" a perdu confiance et, bien qu'il ait retrouvé un corps assez fou ces dernières saisons, n'a plus réussi à convaincre une équipe qu'il pouvait encore rendre de bons services au plus haut niveau.

A bientôt 37 ans, Dwight Howard ne rejouera très probablement plus en NBA. Il vient d'annoncer sa décision de rejoindre Taïwan et le club des Taoyuan Leopards. Il ne sera pas le seul Américain là-bas, puisque Deyonta Davis, l'ancien joueur des Memphis Grizzlies (31e pick de Draft en 2016) et Troy Williams, passé par Houston et New York notamment, y évoluent depuis 2021.

Le troisième passage de "Superman" aux Los Angeles Lakers la saison dernière aura été, très probablement, sa dernière expérience en NBA. Même si sa deuxième partie de carrière a été très décevante, il ne faudra pas oublier ses accomplissements et sa domination lorsqu'il portait le maillot d'Orlando au moment de réfléchir à son intronisation au Hall of Fame.

Au total, Dwight Howard a participé à huit All-Star Games. Il été élu autant de fois dans une All-NBA Team, cinq fois dans une All-Defensive. Surtout, ses exploits ont été auréolés de trois titres de défenseurs de l’année. Seuls Dikembe Mutombo et Ben Wallace ont fait mieux, et ils ont tous les deux rejoint le Hall of Fame.

En 2020, Howard a joué un rôle important dans le titre des Lakers au sein de la bulle d’Orlando, après avoir porté le Magic jusqu'en Finales 2009 sur ses larges épaules. Statistiquement, le n°1 de la Draft 2004 s’en sort tout aussi bien. Tout le monde ne peut pas prétendre avoir été cinq fois meilleur rebondeur de la ligue et deux fois meilleur contreur, avec des moyennes de 15,7 points et 11,9 rebonds par match sur l’ensemble de sa carrière.

Bon vent à ce joueur et personnage clivant, qui ne mérite pas de tomber dans l'oubli.

