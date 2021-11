Dwyane Wade n’en revient pas de la longévité de LeBron James

A 39 ans, Dwyane Wade profite tranquillement de sa retraite depuis avril 2019. Dans le même temps, LeBron James, 36 ans, reste l'un des meilleurs joueurs de la NBA et a bien l'intention de poursuivre sa carrière plusieurs années.

Ancien partenaire du King, l'ex-joueur du Miami Heat se montre particulièrement impressionné par sa longévité au plus haut niveau. Pour sa 19ème année en NBA, l'ailier des Los Angeles Lakers surprend encore D-Wade.

"Nous n'avons jamais vu ça. Nous voulons tous le voir continuer comme ça mon frère, il doit réaliser quelque chose que personne n'a fait avant. Je lui ai dit ça quand j'ai pris ma retraite : 'tu vas jouer si longtemps que les gens vont oublier que nous avons joué ensemble. C'est le temps que tu vas jouer'.

J'essaie juste d'en profiter le plus longtemps possible avant qu'il ne soit de ce côté-ci avec moi et qu'on boive trop de vin", a ainsi commenté avec le sourire Dwyane Wade pour The Athletic.