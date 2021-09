Quel basketteur, même amateur, sur cette terre ne rêverait pas de pouvoir dire qu'il a affronté Michael Jordan une fois dans sa vie ? Dwyane Wade n'est pas un amateur, mais une légende de la ligue. En revanche, il a un temps été débutant et rookie en NBA. Donc un jeune joueur dont l'idole était MJ, d'autant plus que D-Wade est originaire de Chicago.

En 2003, l'année de sa Draft, Dwyane Wade venait de voir "His Airness" prendre sa deuxième et ultime retraite, après une pige de deux saisons chez les Washington Wizards. Pas de chance, donc. Cela dit, ça n'a pas empêché Wade de vouloir en mettre plein les yeux à Michael Jordan lors de son premier match au United Center de Chicago. Le tout au péril de sa santé...

"Je ne devais pas jouer car je souffrais du poignet. Mais le soir précédant la rencontre, j'avais croisé Michael Jordan. Il était venu me voir pour me dire : 'J'ai vraiment hâte de te voir jouer'. Du coup j'ai dit : 'Bon, on dirait bien que je vais devoir jouer'.

J'ai joué. Et j'ai fini avec un plâtre au poignet pendant deux mois".

Ce soir-là, Dwyane Wade avait inscrit 10 points devant l'icône fraîchement retraitée. Même s'il n'a pas été impressionné ce soir-là, Michael Jordan a rapidement compris pourquoi beaucoup de gens disaient autant de bien de ce jeune arrière. Trois ans plus tard, "Flash" remportait le premier de ses trois titres NBA et le trophée de MVP des Finales.

