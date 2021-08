Dwyane Wade, son immense regret sur un incident avec Kevin Love

Lors de la saison 2017-2018, Dwyane Wade, sous les couleurs des Cleveland Cavaliers, visait un titre NBA. En vrai leader, il ne ménageait pas certains de ses coéquipiers. Et notamment l'intérieur Kevin Love.

En janvier, alors que la franchise de l'Ohio connaissait des difficultés, l'ancien des Minnesota Timberwolves avait raté des matches en raison "d'une maladie". A l'époque, les joueurs de Cleveland n'avaient pas apprécié le comportement de Love, et l'avait confronté avec de nombreuses critiques lors d'une réunion d'équipe.

Quelques mois plus tard, le joueur de 32 ans avait publiquement révélé ses problèmes de santé mentale. Et avec le recul, Wade éprouve des regrets par rapport à son attitude.

"J'ai eu un incident à Cleveland avec Kevin Love. Et je ne savais pas qu'il souffrait de problèmes de santé mentale à ce moment-là. J'étais sur lui, parce que je suis un vieux gars qui tente - c'était ma dernière chance - de gagner un championnat, et je ne savais pas ce qu'il traversait mentalement.

Nous avons donc eu un incident très laid en tant qu'équipe, qui est sorti dans les journaux. Puis une fois que j'ai quitté Cleveland, Kevin s'est ouvert sur ses problèmes. Et il est devenu vraiment une voix pour la santé mentale. Et je n'en avais aucune idée.

Kevin Love ne m'aime peut-être pas en tant que personne à cause de ce moment, mais si j'ai un jour l'occasion de le revoir, je voudrais juste m'excuser auprès de lui parce que je ne savais pas à quoi il faisait face. Et j'essayais juste de lui dire : 'on a besoin de toi, on a besoin de toi'.

Mais je ne savais pas qu'il vivait quelque chose de si grave que je ne pouvais pas comprendre ou même savoir ce qu'il devait affronter", a confié D-Wade lors de l'émission de Carmelo Anthony.