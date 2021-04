Dwyane Wade va rejoindre le Utah Jazz comme actionnaire !

Dans le genre news inattendue, celle-là marque joliment le début du weekend. Jusque-là reconverti en analyste et en père modèle et moderne, Dwyane Wade avait en fait des ambitions en rapport avec la NBA tout autres pour les prochaines années. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, l'arrière All-Star, futur membre du Hall of Fame, va devenir actionnaire du Utah Jazz, une fois qu'il aura acheté des parts au nouveau propriétaire de la franchise, Ryan Smith, qui a visiblement souhaité ouvrir le capital à des associés à la réputation établie.

Pour le moment, et en attendant que Dwyane Wade s'exprime à ce sujet, on ne saisit pas bien ce qui pousse "Flash" à investir à Salt Lake City et sur cette équipe en particulier, lui dont les attaches sont bien entendu plus du côté de Chicago et de Miami. Peut-être que le profil moderne de Ryan Smith et ses projets lui ont plu. Peut-être qu'il a toujours eu envie de placer ses billes dans une franchise mais que la seule ouverture possible se situait dans l'Utah.

On a hâte de voir si D-Wade entend ensuite occuper un rôle différent avec le Jazz, qui marche pour le moment très bien et est toujours en tête de la ligue.