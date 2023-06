EDF : Victor Wembanyama renonce à la Coupe du Monde !

Victor Wembanyama n'a pas le temps de souffler. Le numéro un de la dernière Draft NBA est très sollicité depuis son arrivée sur le sol américain et c'est déjà un phénomène à l'échelle médiatique, sans avoir disputé une seule minute avec les San Antonio Spurs. Il doit s'installer dans sa nouvelle ville, prendre ses repères, jouer en Summer League et se préparer pour ce qui l'attend dans quelques mois. Le tout après une saison déjà longue avec Boulogne-Levallois (61 matches disputés). C'est en partie pour toutes ces raisons que le prodige français a décidé de ne pas disputer la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France. L'information a été rapportée par L'Equipe à l'issue d'un entretien réalisé avec le joueur et à paraître aujourd'hui.

L'intéressé parle d'un « choix difficile mais irrévocable » et précise que les Spurs ne l'auraient pas bloqué s'il avait décidé de jouer avec les Bleus en Indonésie et au Japon à partir de la fin du mois d'août. Son forfait est évidemment une perte importante pour les tricolores. Victor Wembanyama a été excellent sur les matches de qualification et sa progression ces derniers mois laissaient penser qu'il allait occuper un rôle majeur dès sa première compétition. Il faudra donc attendre les Jeux Olympiques de Paris en 2024 pour le voir en action avec l'EDF sur un tournoi FIBA.

Sa décision est compréhensible. La saison qui l'attend s'annonce très intense. Il va être constamment scruté de près. Les compétitions sont généralement un très bon moyen de se préparer mais Victor Wembanyama aurait joué potentiellement plus de 170 matches en deux ans s'il avait rejoint la sélection avant d'enchaîner avec son premier exercice en NBA. De quoi arriver cramé aux Jeux de 2024.

L’affiche du premier match estival de Victor Wembanyama avec les Spurs est déjà connue