Élie Okobo reste en Betclic Elite, mais change d’équipe

Élie Okobo restera dans le championnat français l’année prochaine, mais plus sous les mêmes couleurs. L’AS Monaco a aujourd’hui officialisé sa signature, anticipée depuis plusieurs semaines. Un superbe recrutement pour la Roca Team.

Le meneur s’est engagé pour les deux prochaines saisons. Tout comme Mike James, qui à signé son nouveau contrat moins de 24 heures avant. Le club, finalistes de Betclic Élite et forte d’un beau parcours en EuroLeague cette année, peut nourrir de grandes ambitions pour 2022-2023.

« Monaco est une équipe très compétitive, on a pu le voir en Euroleague avec leur très beau parcours. Ca s’est joué à très peu pour qu’ils aillent au Final Four. Quelques points, et certainement l’expérience d’un club historique comme l’Olympiakos. Cette année avec l’Asvel, j’ai pu goûter à cette compétition. Le Final Four, c’est quelque chose que je veux. Et je sais que cette équipe en a les capacités », a expliqué Élie Okobo au micro de sa nouvelle équipe.