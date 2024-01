Embiid remporte le clash des titans

Shaï Mamou et Antoine Pimmel vous racontent les trois matches de la nuit, avec le duel Embiid vs Jokic notamment. Toutes nos excuses pour les problèmes de son, notamment pour l'écho et la résonance quand c'est Antoine qui parle. Ils n'étaient pourtant pas présents au moment de l'enregistrement. On fera mieux demain !

