Emoni Bates vs Bronny James, un duel de lycéens hypés

Sous les yeux de LeBron James et Carmelo Anthony notamment, Bronny James et le lycéen le plus coté du pays, Emoni Bates, se sont affrontés.

Ce n'était qu'un match dans le tableau annexe, celui des équipes déjà éliminées, mais l'affrontement entre Strive For Greatness de Bronny James et les Bates Fundamentals d'Emoni Bates était le plus attendu de l'EYBL Peach Jam organisée par Nike.

Emoni Bates est l'un des plus gros talents de high school de ces dernières années, mais le flou continue de régner autour de son avenir. Le longiligne ailier, comparé à Kevin Durant depuis qu'il a 14 ans, s'est désengagé de Michigan State et réfléchit toujours à la possibilité de passer directement professionnel.

Bronny James, fils de qui vous savez, n'a pas la même cote que Bates, mais a un talent suffisant pour être l'un des prospects les plus suivis du pays. James aura 17 ans en octobre.

Chet Holmgren vs Emoni Bates : le clash des futurs cracks a tenu ses promesses !

22 points et la victoire pour Emoni Bates

Sous les yeux de LeBron James (qui ne s'est pas pris le bec avec un speaker ce coup-ci...), Carmelo Anthony et quelques autres joueurs présents dans la région, c'est l'équipe d'Emoni Bates (22 points, 5 rebonds et 3 passes à 4/6 à 3 points) qui l'a emporté, quelques semaines après un premier affrontement où le prospect originaire d'Ypsilanti dans le Michigan avait claqué 43 points malgré la défaite. Le fils aîné du "King" a lui inscrit 8 points et s'est fait remarquer par quelques bonnes séquences défensives, notamment face à Bates.

Sur le résumé vidéo ci-dessous, Bronny James est le #0 en blanc. Emoni Bates est le #21 en orange.

Les highlights du duel Bronny James vs Emoni Bates

BRONNY VS. EMONI 🍿 Emoni Bates, the No. 1 ranked player in the Class of '22, put on a show with LeBron in attendance 👀 (via @WhosNextHS) pic.twitter.com/bidqBtNCUh — ESPN (@espn) July 22, 2021

LeBron stoppe un match de Bronny pour remettre en place un speaker irrespectueux