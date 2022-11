En sang, Russell Westbrook a été soigné par… LeBron James

On a souvent dit de LeBron James qu'il était à la fois, joueur, coach et General Manager des équipes pour lesquelles il jouait. Chez les Los Angeles Lakers, le King est aussi... soigneur. Cette nuit, on l'a vu s'occuper très rapidement de Russell Westbrook, le visage en sang après un coup de coude de Zach Collins.

Peu après avoir empêché son meneur d'aller cogner l'intérieur des San Antonio Spurs, LeBron s'est emparé d'une serviette pour empêcher Russ de saigner encore plus abondamment. On sent l'expérience du papa qui a déjà dû gérer des accidents domestiques avec ses trois enfants.

La prochaine fois, peut-être que LeBron fera directement les points de suture à son camarade pour gagner du temps et montrer sa polyvalence.

Zach Collins, lui, en plus d'avoir quand même dû transpirer un peu en voyant Westbrook se relever et foncer sur lui, a été expulsé pour une faute flagrante de niveau 2.