Encore un joueur NBA à Monaco ! Dwayne Bacon débarque

Il n'est plus rare de voir des joueurs NBA à peu près dans la force de l'âge rejoindre l'Europe et même la France. En revanche, c'est quand même assez fou qu'un joueur titulaire à 52 reprises dans une équipe qui a disputé le play-in tournament la saison passée et qui n'a que 26 ans débarque en Betlic Elite. Dwayne Bacon, l'ancien joueur des Charlotte Hornets et du Orlando Magic, s'est engagé mardi avec l'AS Monaco !

L'arrière, qui tournait à presque 11 points de moyenne en 2021 sous les couleurs du Magic, vient renforcer l'armada de la Principauté, très compétitive en Euroleague et dans le championnat de France depuis le début de la saison.

Il y rejoint notamment Mike James, aperçu chez les Brooklyn Nets l'an dernier et plus gros salaire de l'histoire de l'élite hexagonale, ou l'ancien Rocket Donatas Motiejunas. On imagine qu'avec son profil, Dwayne Bacon a quand même bon espoir de retrouver la NBA rapidement après avoir passé du bon temps en Europe, dans un cadre tout sauf désagréable.

"Monaco est une jeune équipe avec beaucoup d’ambitions et ça m’a donné envie de rejoindre ce groupe pour donner le meilleur de moi-même, et le tirer vers le haut. J’avais aussi besoin à titre personnel de continuer à jouer des matchs à un très haut niveau, sachant qu’en NBA cette perspective était assez compliquée ces derniers temps", a expliqué Bacon sur le site officiel du club.