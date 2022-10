Encore une tuile pour les Hornets : James Bouknight arrêté par la police

Décidément, les derniers mois des Charlotte Hornets n'est pas de tout repos... Entre les accusations qui pèsent sur Miles Bridges, les soucis judiciaires de Montrezl Harrell à cause de la fumette, le renoncement de Kenny Atkinson pour le poste de head coach, mais aussi la blessure de LaMelo Ball avant le début de la saison, c'était déjà un peu compliqué. James Bouknight, qui espérait tirer son épingle du jeu après une saison rookie anecdotique, est venu ajouter une couche aux problèmes.

Auteur d'une saison rookie anecdotique avec un faible temps de jeu, le 11e pick de la Draft 2022 espérait démarrer ce nouvel exercice dans de meilleures dispositions. Bouknight a été arrêté au volant de son véhicule lundi, en Caroline du Nord, dans un état qui ne lui permettait normalement pas de conduire.

Le souci, c'est que James Bouknight n'en est pas à son coup d'essai en matière d'infraction de ce genre. En novembre 2019, il avait été suspendu trois matches par son équipe de UConn pour avoir fui un accident dans lequel il était impliqué. Il avait également dû répondre à des accusations d'interaction déplacée avec un officier de police, excès de vitesse et conduite sans permis.

Pas sûr que la clémence soit de mise ce coup-ci et qu'il puisse être sur la ligne de départ de la saison pour les Hornets, que l'on est en train d'imaginer de plus en plus comme des candidats au tanking si les choses continuent de se dégrader.

Top-15 : Quelle franchise possède les meilleurs jeunes joueurs ?