Enes Kanter s’en prend encore une fois à la Chine et en appelle à Nike

Enes Kanter n’a pas fini de s’en prendre à la Chine, ou plutôt à son gouvernement. L’intérieur turc avait critiqué une première fois le Président Xi Jinping en le qualifiant de « dictateur » tout en apportant son soutien au Tibet avec un message inscrit sur ses chaussures. Un média chinois avait réagi en déprogrammant dans la foulée les retransmissions des matches des Boston Celtics.

Mais le joueur n’a pas l’intention de se taire. Au contraire. Il a depuis posté de nombreux autres messages envers les officiels chinois en dénonçant notamment les conditions d’esclavages ainsi que le traitement réservé à la minorité ouïghour. Il est même allé encore plus fois en appelant Nike à se joindre à la lutte et à ouvrir les yeux sur ce qui se passait en Chine, où la marque à la virgule produit une partie de ses produits.

To the owner of @Nike, Phil Knight

How about I book plane tickets for us

and let's fly to China together.

We can try to visit these SLAVE labor

camps and you can see it with your

own eyes.@KingJames @Jumpman23

you guys are welcome to come too.#EndUyghurForcedLabor pic.twitter.com/241bg887JO

— Enes Kanter (@EnesKanter) October 26, 2021