Les Celtics bannis en Chine suite à des propos d’Enes Kanter

Après Daryl Morey, Enes Kanter vient désormais tendre un peu plus les relations entre la NBA et l’un des ses plus grands partenaires commerciaux, la Chine. Le pivot des Boston Celtics a profité du coup d’envoi de la saison, mardi soir, pour afficher son soutien envers le Tibet et ses habitants au travers d’une série de posts sur les réseaux sociaux, parmi lesquels il qualifiait le Président chinois Xi Jinping de « dictateur. » Il portait aussi des chaussures où était inscrit le message « Free Tibet. »

« Plus de 150 Tibétains se sont défénestrés. J’espère pouvoir faire prendre conscience de la situation en soutenant mes frères et sœurs du Tibet dans leur quête de liberté », confiait le Turc.

En réaction immédiate à ses propos, les médias chinois ont décidé de ne pas diffuser les matches des Celtics. Et ce jusqu’à nouvel ordre. Pour l’instant, la NBA n’a pas réagi. Et la franchise du Massachussetts non plus.

Les rapports entre la Chine et la ligue sont délicats depuis le soutien affiché par Daryl Morey aux manifestants en faveur de la démocratie à Hong Kong en octobre 2019. La chaine de l’état CCTV avait alors retiré des programmes les rencontres NBA et ne diffusait pas non plus les matches des Philadelphia Sixers la saison dernière.