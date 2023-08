Enfin un leader chez les Clippers ? Et ce n’est ni Kawhi, ni PG…

A la place de Kawhi Leonard et Paul George, si toutefois ils considèrent que Gilbert Arenas est une source fiable, on se remettrait un peu en question. Dans son émission estivale "Gil's Arena", l'ancien arrière All-Star a révélé le contenu d'une discussion qu'il aurait récemment eue avec Tyronn Lue, le coach des Los Angeles Clippers. Et elle met clairement à mal le tandem censé mener la franchise vers les sommets.

"J'ai parlé à Tyronn Lue. Je lui ai demandé pourquoi les Clippers donnaient aussi peu d'argent à mon gars Russell Westbrook (l'ancien MVP a signé un contrat de 2 ans pour 7.8 millions de dollars, NDLR). Il m'a répondu : 'On lui a donné tout ce que l'on avait. Il ne voulait aller nulle part ailleurs. On est très heureux, parce qu'on avait jamais eu de leader jusque-là. Il est notre leader'.

Songez un peu à ce qu'il vient de dire et de la perception qu'il a de Westbrook. Il dit : on a enfin un leader."

Si Ty Lue a bien dit ça, cela montre que ce que l'on soupçonne sur le manque de leadership de Kawhi Leonard et Paul George - en partie causé par leurs absences à répétition - est peut-être fondé. C'est aussi une belle preuve d'affection et de respect pour Russell Westbrook, dont les derniers mois avec les Clippers ont ressemblé à une résurrection.

Alors que cette saison est un moment charnière pour les Clippers, certains vont avoir des choses à prouver, c'est certain.

