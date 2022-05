Quand on compare le nombre d'apparitions en Finales NBA entre les joueurs des Warriors et ceux des Celtics, il y a de quoi avoir peur pour Boston.

Il y a déjà une différence de taille entre l'intensité d'un match de saison régulière et celle d'une série de playoffs. Mais c'est presque encore plus important entre un match des Finales NBA et n'importe quel autre match. L'enjeu et la pression sont tellement forts que certaines équipes, pas forcément préparées à ça, prennent le bouillon lors des rencontres pour le titre. Qu'en sera-t-il pour l'affiche de cette année, entre les Golden State Warriors et les Boston Celtics ?

Disons qu'il y a une PETITE différence d'expérience en matière de participations aux Finales NBA entre les deux équipes... Du côté des Warriors, si on additionne le nombre de matches des Finales disputés, on arrive à... 123, entre les Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Kevon Looney et Andre Iguodala. En ce qui concerne les Boston Celtics, c'est simple : personne n'a jamais atteint les Finales NBA ou disputé de rencontre sur la plus grande scène de la planète.

C'est là que l'on verra si la fraîcheur et la jeunesse relative des Celtics sera un atout ou un handicap à ce niveau. Les Warriors, eux, ne se poseront très probablement aucune question le moment venu. C'est le privilège d'avoir atteint les Finales 6 fois sur les 8 dernières saisons et remporté trois bagues sur cinq possibles à l'heure actuelle.

Début de réponse lors du game 1 à San Francisco, dans la nuit de jeudi, à 3 heures du matin, heure française. Rien de mieux comme baptême du feu pour Boston qu'une rencontre inaugurale dans le bouillant Chase Center.

