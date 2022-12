Depuis l’explosion du roster et le départ de James Harden, Eric Gordon est constamment dans les rumeurs de trade. Jusqu’ici, les Houston Rockets l’ont conservé malgré son décalage évident avec la timeline de leur projet. Cette saison pourrait enfin être la bonne.

La franchise texane serait en effet plus ouverte à l’idée de transférer l’arrière que lors des années précédentes, d’après Kelly Iko de The Athletic. Gordon est actuellement dans la dernière saison garantie de son contrat et perd peu à peu sa valeur marchande. La deadline de février apparaît donc comme le timing idéal pour acter son départ.

Un trade à 3 entre les Suns, les Bucks et les Rockets en préparation ?

À 33 ans, le tireur joue encore 29,5 minutes par rencontre dans la jeune équipe des Rockets. Il tourne cette saison à 11,8 points par match, sa plus faible moyenne en carrière, à 42,8% au tir et 35,3% à trois points. En dessous de ses standards des dernières années, on a parfois l’impression que la reconstruction de Houston le tire vers le bas.

Depuis le lancement du projet jeune, la franchise a refusé de nombreux transferts impliquant Eric Gordon. De nouvelles rumeurs ont d’ailleurs ressurgi cet été, sans que rien ne se passe finalement. Maintenant est peut-être le moment ou jamais.

Excellent tireur extérieur, le profil de l’ancien Sixième homme de l’année pourrait intéresser plusieurs équipes compétitives. Les Suns en font notamment partie. D’après les informations du journaliste du Houston Chronicle Jonathan Feigen, les Rockets se trouvent déjà en discussions avec "au moins 6 franchises". Une situation à surveiller de près, donc.