Erik Spoelstra à Portland, une rumeur pas si surprenante

Alors que les Portland Trail Blazers sont en recherche active d'un head coach pour remplacer Terry Stotts, un nom assez inattendu est sorti ces dernières heures : celui d'Erik Spoelstra.

Jusqu'ici, on parlait surtout de Mike D'Antoni, Chauncey Billups, Becky Hammon et Dawn Staley (si l'une de ces deux dernières est choisie, elle sera la première femme head coach à plein temps en NBA). Aussi surprenant que cela puisse paraître, deux sources en provenance de Miami, Ethan Skolnick et 5 Reasons Sports, annoncent que Portland réfléchit bien à attirer le coach du Miami Heat dans ses filets.

Sur le coup, la rumeur semble quand même étonnante. Tout indique qu'Erik Spoelstra se sent bien à Miami et sera le successeur de Pat Riley lorsque ce dernier aura décidé de rendre son tablier. Pour autant, les Blazers auraient bien l'intention de discuter avec le front office du Heat et avec l'intéressé. Pour quelle raison "Spo" quitterait-il Miami ou rejoindrait-il Portland ?

Deux femmes dans la shortlist des Blazers, cette fois c'est la bonne ?

Les mêmes sources indiquent que la direction des Blazers aimeraient jouer la carte de l'affect. Spoelstra et sa famille ont déménagé en Oregon lorsqu'il avait 9 ans. Il a ensuite joué en high school à Beaverton, puis été à l'université de Portland dont il était l'un des meneurs sur le terrain.

Erik Spoelstra n'a jamais caché son attachement à la région, mais le cadre de vie et la possibilité de coacher Damian Lillard seront-ils des arguments suffisants si toutefois Pat Riley acceptait de le perdre ?