Deux femmes dans la shortlist des Blazers, cette fois c’est la bonne ?

Bien que les temps aient changé, aucune femme n'a pour le moment eu l'opportunité d'être head coach d'une franchise NBA à plein temps. Voilà des années que Becky Hammon et d'autres, moins médiatisées car pas forcément dans le staff de Gregg Popovich, postulent pour récupérer un banc et marquer l'histoire. A chaque fois, d'autres candidats sont choisis. Et si cette intersaison était enfin la bonne ?

Selon Shams Charania de The Athetic, deux femmes font partie de la short list de coaches prochainement interviewés par les Portland Trail Blazers pour succéder à Terry Stotts. Si jusqu'ici les noms de Mike D'Antonio et Chauncey Billups étaient ceux qui ressortaient, la donne a un peu changé. Sans surprise, Becky Hammon est l'une d'entre elles. Encensée par tous les joueurs avec lesquels elle a collaboré à San Antonio et désormais assistante de Pop depuis 7 ans, l'ancienne meneuse All-Star va de nouveau tenter d'être une pionnière.

Elle ne sera pas seule, puisque les Blazers aimeraient également s'entretenir avec Dawn Staley, qui n'est pas n'importe qui dans le basket américain. Sélectionneuse de Team USA depuis 2017, elle s'occupe également de l'équipe de l'une des meilleures facs du pays, South Carolina.

Becky Hammon intéresserait également Orlando, qui s'est séparé de Steve Clifford il y a quelques jours. Encore une fois, on ne sait pas s'il y a une réelle volonté de la considérer comme une candidate crédible, ou simplement l'envie de passer pour une franchise ouverte d'esprit...

Il y a de plus en plus de femmes dans les staffs et les front offices NBA. Reste maintenant à ce qu'au moins l'une d'entre elles puisse accéder au poste le plus exposé.

