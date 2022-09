Ce sera donc un France-Espagne en finale de l'Eurobasket 2022 ! Après la qualification très facile des Bleus face à la Pologne (95-54), l'Espagne, au terme d'une demi-finale exceptionnelle, a pris le meilleur sur l'Allemagne (96-91) vendredi.

Contrairement à la sélection tricolore, la Roja a dû évoluer à son meilleur niveau pour se sortir du piège allemand. Dans une atmosphère incroyable à Berlin, les deux pays se sont rendus coups pour coups dans une rencontre particulièrement intense.

Avec des runs impressionnants pour les deux formations, Dennis Schröder (30 points, 8 passes décisives) et Lorenzo Brown (29 points, 6 passes décisives) ont réalisé un véritable show. Mais à ce petit jeu, les Espagnols ont été les plus costauds. Notamment dans le money-time.

A l'image de la défense d'Alberto Diaz, la sélection ibérique a su hausser son niveau en fin de partie. Avec un Schröder mieux défendu, la Mannschaft a eu du mal à trouver d'autres solutions. Malgré la performance, encore une fois, intéressante de Franz Wagner (15 points).

En face, Brown, soutenu par les frères Hernangomez (16 points pour Willy et 13 pour Juancho), a sorti une copie XXL pour faire la différence. Alors que l'Allemagne défiera la Pologne pour le bronze dimanche à 17h15, la plus grande rivalité du basket européen va se répéter pour l'or à 20h30. Et il y a déjà un seul mot d'ordre : BEAT SPAIN !

