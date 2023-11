NBA : Vers une extension en dehors des Etats-Unis ?

La NBA compte pour l'instant 30 équipes. Mais sans doute plus pour longtemps. La création de deux nouvelles franchises se fait de plus en plus pressante et ces deux formations pourraient rejoindre la ligue dès que le prochain contrat télé est négocié. Seattle - avec un retour des Supersonics - et Las Vegas sont largement favoris pour accueillir les deux équipes en question. Mais il y aura peut-être (sans doute) d'autres extensions à l'avenir. Adam Silver ne ferme pas la porte à l'arrivée d'organisations situées en dehors des Etats-Unis par exemple.

"Je pense que ce serait incroyable de s'étendre à un marché comme celui de la ville de Mexico. Un vol de New York vers Mexico prend moins de temps qu'un vol vers Los Angeles", remarque le commissionnaire.

La NBA reste avant tout un business et elle rate rarement l'opportunité de faire fructifier ses gains. En revanche, tant qu'il n'y a pas une révolution technologique pour accélérer un déplacement du sol américain jusqu'en Europe, il est probable que les extensions en dehors des Etats-Unis concernent uniquement des équipes mexicaines ou canadiennes. Et encore, même ça, ce n'est pas forcément complètement à l'ordre du jour. On peut par exemple se demander si les joueurs américains auront vraiment envie de jouer toute l'année à Mexico City, eux qui boudent déjà parfois Toronto et le Canada.