Êtes-vous capable marquer un panier contre… Ron Artest, aka Metta World Peace ?

Deux joueurs du dimanche et un ancien joueur NFL se sont lancés le pari de marquer des paniers contre Ron Artest, aka Metta World Peace, retraité et hors de forme.

Metta World Peace, aka Ron Artest, aka Panda's Friend, désormais nommé Metta Sandiford-Artest, s'est un peu laissé aller depuis sa retraite officielle. L'ancien joueur NBA, célèbre pour sa défense féroce, a un peu d'embonpoint, mais ça ne l'a pas empêché d'accepter de participer au défi de trois types (deux joueurs du dimanche et Chris Ochocinco, l'ancienne star de NFL) persuadés qu'ils seraient capables de marquer quelques paniers contre lui.

Autant vous dire que même hors de forme et pas tout de suite en tenue de sport, l'ex-meilleur défenseur de l'année en NBA a encore de quoi dissuader le commun des mortels et sans doute un peu plus...