Eurobasket 2022 : Les deux premiers matches de l’équipe de France diffusés en clair

La chaîne Canal+ Sport 360, lancée ce mercredi, va diffuser ses programmes gratuitement pendant quelques jours et ça implique l’équipe de France de basket.

Bonne nouvelle pour les amateurs de basket et de l’équipe de France. Les deux premiers matches de l’Eurobasket 2022 seront diffusés en clair sur Canal+ Sport 360. En effet la nouvelle chaîne sportive, lancée ce mercredi conjointement avec Canal+ Foot, est disponible gratuitement sur les différents bouquets offerts par les box internet jusqu’au 3 septembre.

La première semaine du tournoi sera diffusée sur ce nouveau réseau. Du coup, cinq affiches pourront être visionnées sans payer. Donc les deux premiers matches des Bleus le jeudi 1er septembre contre l’Allemagne (20h30) puis le samedi 3 septembre contre la Lituanie (17h45).

Ces deux rencontres seront particulièrement importantes pour les joueurs de Vincent Collet, basculés dans le groupe « de la mort » en compagnie notamment de la Slovénie de Luka Doncic, championne en titre. Les points seront importants et il faudra bien négocier ces deux rendez-vous délicats contre des sélections drivées par des joueurs NBA : Dennis Schröder et Franz Wagner pour l’Allemagne, Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas pour la Lituanie.

