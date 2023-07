Evan Fournier attend son trade : “2 ans sans jouer, ce serait terrible”

Evan Fournier est toujours bloqué à New York, où le rêve de jouer dans sa ville préférée des Etats-Unis s'est transformé en cauchemar. L'arrière de l'équipe de France a quasiment fait une saison blanche après être totalement sorti des plans de Tom Thibodeau. Dans un entretien accordé à Yann Ohnona de L'Equipe, l'ancien joueur de Denver et Orlando a reconnu qu'il ne voyait pas d'autre issue qu'un trade avant la reprise de la saison 2023-2024.

"Je vais me faire trader, ce n'est pas possible autrement. Ou je serai bloqué et eux aussi. Ils ont plusieurs cadres avec de gros contrats qui arrivent. Si je restais, ce serait une catastrophe, sportivement, pour ma carrière, tout. Un an sans jouer, je peux gérer. Deux... ce serait terrible".

Il n'a évidemment pas caché sa déception de ne pas avoir eu l'opportunité d'aider davantage les Knicks, même si ces derniers ont atteint la demi-finale de la Conférence Est sans s'appuyer sur ses qualités. Evan Fournier est conscient que sa valeur sur le marché a diminué et qu'il ne sera pas simple pour New York de récupérer une contrepartie digne de ce nom.

"Je sortais d'une saison où j'étais le quatrième meilleur shooteur de la ligue à 3 points. Pourquoi ne pas en avoir profité ? Là, ils ne vont rien récupérer d'intéressant et c'est normal parce que je n'ai rien pu montrer."

La destination importe assez peu à Evan, qui veut simplement retrouver du temps de jeu et l'opportunité de montrer ce qu'il vaut après ce qui a été la saison la plus difficile de sa carrière. Certaines rumeurs l'envoient du côté de San Antonio et il n'a pas caché que l'idée d'une collaboration avec Gregg Popovich et Victor Wembanyama l'enthousiasmait plutôt.

"Je veux un spot où je reprends du plaisir, où je peux être moi-même. C'est sûr que jouer pour Pop, apprendre de lui, ce serait un plaisir, un honneur. [...] Être avec Victor, dans l'optique des JO, pour commencer une entente sur le terrain, ce serait top."

C'est tout ce que l'on souhaite à Evan Fournier, dont on sait qu'il suscite également de l'intérêt du côté des Indiana Pacers. Il sera de la partie avec les Bleus lors de la Coupe du monde 2023 en Indonésie dans le groupe H, du 25 août au 10 septembre.

