Ce mercredi, l'équipe de France va défier l'Italie à l'occasion des quarts de finale de l'Eurobasket 2022. Pour passer l'obstacle transalpin, les Bleus auront besoin d'un bon Evan Fournier, qui représente le leader offensif de cette sélection.

Problème, depuis le début de ce tournoi, l'arrière des New York Knicks a du mal à mettre la machine en route. A l'exception d'un match XXL contre la Bosnie-Herzégovine, le Tricolore, ciblé par les défenses adverses, peine à briller : 14,7 points de moyenne à 30% à trois points.

Dans les colonnes du quotidien L'Equipe, Fournier a ainsi réalisé une franche auto-critique.

"Je ne peux pas jouer comme ça si on veut faire un gros parcours. Je dois trouver des solutions pour être efficace, être plus agressif. On manque parfois d'alternance. Thomas (Heurtel) et moi représentons le danger principal sur les lignes arrières.

Il faut des situations plus claires pour nous. Quoi qu'il en soit, il faut surtout que je sois meilleur. Contre l'Italie ? Cela serait bien. Je l'espère et il y a pas mal de raisons d'y croire. Quand il y a de la maladresse, il faut s'entraider.

A mon meilleur niveau, même si je n'ai pas grand-chose, j'arrive à créer et à mettre des tirs compliqués. Commencer un match là-dessus, ce n'est pas l'idéal mais je suis capable de relever ce défi. Je l'ai déjà montré", a donc assuré Evan Fournier.