Evan Fournier a vraiment pensé à claquer la porte des Bleus

Nommé capitaine pour cet Eurobasket, Evan Fournier incarne un véritable leader au sein du groupe France. Au fil des années, l'arrière des New York Knicks a pris une vraie importance au sein du vestiaire. Sportivement bien évidemment. Mais aussi humainement.

Dans une équipe en reconstruction après Tony Parker - Boris Diaw, le joueur de 29 ans a pris la relève. Notamment avec Rudy Gobert. Les deux hommes représentent des piliers pour le sélectionneur Vincent Collet.

Et pourtant, les relations entre Fournier et le technicien tricolore n'ont pas toujours été simples. Et à l'occasion d'un entretien au quotidien L'Equipe, le natif de Saint-Maurice a avoué qu'il avait pensé à renoncer aux Bleus après la décision du sélectionneur de le snober pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016.

"J'y ai pensé. Je ne me projetais pas, j'avais la rage et je ne voulais plus entendre parler des Bleus. C'était trop vif. J'ai fini ma saison et je suis parti avec ma femme dans un parc national dans l'Utah, sans téléphone, sans rien. Après, quand tu fais du camping au milieu de nulle part, tu réfléchis. J'ai essayé de me dire que ce n'était pas perso, pas parce qu'il n'aimait pas ma gueule ou qu'il pensait que j'étais un connard. La saison suivante, je lui ai passé un coup de fil avant le Championnat d'Europe", a ainsi raconté Evan Fournier.

Par la suite, Collet a reconnu "l'erreur de sa carrière". Et heureusement pour le bien de l'équipe de France, Evan Fournier et le coach français ont été ainsi capables d'écrire ensemble de belles pages de l'histoire de la sélection.

Quand Evan Fournier était décrit comme un “désastre international”