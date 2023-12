Evan Fournier bientôt libéré grâce à un trade de Quickley ?

Plusieurs équipes NBA sont en train de s’intéresser à la situation de l’arrière des New York Knicks Immanuel Quickley. Pour un trade qui pourrait (enfin !) libéré Evan Fournier.

C’est en tout cas ce que relate Fred Katz, de The Athletic. Immanuel Quickley sera restricted free agent l’été prochain, les Knicks et lui n’étant pas tombés d’accord pour une extension avant le début de la saison. Du coup, selon Katz, New York pourrait faire un package dans l’objectif de récupérer un joueur qui aurait un salaire légèrement supérieur à 20 millions de dollars.

Dans ce package, la franchise pourrait inclure Quentin Grimes, qui est passé sur le banc récemment, et Evan Fournier, qui y est depuis bien trop longtemps. Ce serait donc une excellente nouvelle pour le Français qui a besoin de retrouver le terrain.

Immanuel Quickly est devenu un élément important des New York Knicks ces dernières saisons. Au point de finir l’an passé à la deuxième place de l’élection du Sixth Man of the Year. Selon SNY, les Knicks n’ont fait cet été qu’une offre d’extension pas totalement garantie, avec donc une team option. Les deux parties ne sont donc pas tombées d’accord sur une prolongation.

Cette année, il cumule 15 points et 2,9 pds en sortie de banc (24 minutes). Son adresse générale a progressé et, à 23 ans, il est logique qu’il intéresse bon nombre d’équipes. Et si en plus ça peut permettre à Evan Fournier de se retrouver loin de tom Thibodeau, on ne demande qu’à voir Quickley tradé…

« C’est le seul bémol » : Victor Wembanyama et les Spurs s’enfoncent dans l’Histoire