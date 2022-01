Evan Fournier, un joli carton mais de gros regrets…

Les New York Knicks ont finalement été battus sur le fil par les Minnesota Timberwolves (110-112) la nuit dernière. Après un gros retour dans le troisième quart-temps, Evan Fournier et ses partenaires ont craqué en fin de partie.

Sur cette rencontre, l'international français a rendu une bonne copie : 27 points à 10/17 aux tirs. Pour autant, l'ancien du Orlando Magic ne se montrait pas satisfait au terme de ce match. Tout d'abord, à cause de la défaite de son équipe.

Mais aussi par rapport à un tir contré par Jaden McDaniels alors qu'il avait l'occasion d'égaliser à quelques secondes du buzzer.

"C'est une défaite difficile, surtout pour celui qui a raté le tir décisif. C'est le genre de match qui vous empêche de dormir la nuit. Vous vous sentez un peu comme une merde le lendemain matin, mais c'est la ligue dans laquelle nous sommes... C'est sûr, c'est très frustrant. Ce revers ? Il est pour nous, principalement. Il est pour nous. Ne vous méprenez pas, ils ont fait des choses pour nous presser et gêner notre exécution", a d'ailleurs précisé Evan Fournier pour le New York Post.

Une défaite d'autant plus difficile à digérer que New York affiche désormais un bilan négatif : 22 victoires pour 23 défaites. Réaction attendue pour les Knicks et Evan Fournier contre les New Orleans Pelicans vendredi.

Zion, Fournier : 5 enseignements du transfert de Cam Reddish aux Knicks