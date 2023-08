Evan Fournier : “Il faut une grosse remise en question”

Malgré ses 27 points, Evan Fournier n'a pas pu empêcher l'équipe de France de s'incliner devant la Lettonie et d'être éliminée de la Coupe du monde 2023. Après la rencontre, l'arrière des Bleus a tenté d'analyser les raisons de cet échec retentissant dans les colonnes de L'Equipe.

"Il y a beaucoup de déception. On a pris une gifle sur ce tournoi, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire. On a manqué de beaucoup de choses et ça s'est payé. Il faut accepter quand on ne fait pas de bons tournois et être fiers quand on fait de belles choses.

Y avait-il un manque d'envie ? Non. C'était dans notre façon de jouer. Est-ce que j'arrive à y croire ? Oui et non. Je ne sais pas... On a perdu des balles, on a arrêté de jouer comme on voulait et eux ont été euphoriques. [...] Ce qu'on a montré, c'est ce qu'on vaut aujourd'hui. Je ne crois pas dans les grandes phrases comme ‘on vaut mieux que ça’. Tu vaux que ce que tu fais.

On se prend une branlée et là on perd de peu contre une équipe lettone. Il faut qu'il y ait une grosse remise en question pour l'année prochaine. On est vice-champions olympiques et d'Europe et on sort au premier tour... Chaque année est différente, a son histoire."

Evan Fournier et les Bleus doivent rester en Indonésie pour poursuivre le tournoi malgré leur élimination. Il leur reste une rencontre de poule face au Liban et deux matches de classement afin de connaître leur position entre la 17e et la 32e place de cette Coupe du monde. Fournier, sous contrat avec les Knicks la saison prochaine, a inscrit 21 et 27 points sur les deux premiers matches des Tricolores.

