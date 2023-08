L'élimination de l'équipe de France dès son deuxième match de Coupe du monde face à la Lettonie a été un séisme dimanche. A chaud, les réactions ont évidemment été poignantes, à commencer par celle de Nicolas Batum, le capitaine des Bleus. Au micro de Rémi Reverchon sur beIN Sports, l'ailier des Los Angeles Clippers a parlé sous le coup de l'émotion, avec une immense déception et des reproches assez clairs. Une absence a clairement chagriné Batum : celle de Thomas Heurtel, écarté de la sélection pour avoir signé dans le championnat russe malgré les prérogatives de la Fédération.

"Ce match caractérise ce qui s'est passé depuis cinq-six semaines. [...] Tout le monde doit se remettre en question après ce qui s'est passé cet été : coaches, joueurs, Fédération, là-haut. Qu'on se prive de certains joueurs, qu'on perde des joueurs à cause de certaines conditions...

C'était ma dernière Coupe du monde, j'ai loupé des étés mais j'ai tout fait pour ce putain de maillot. Quand on se prive de certains gars... On est ensemble, ça fait des années qu'on mettait quelque chose en place... Les joueurs, on a déconné, mais il faut une grosse remise en question de beaucoup de personnes.

Il me reste une année en équipe de France. On a besoin de tout le monde à Paris, des meilleures conditions, de tout le monde. J'en ai rien à foutre de ce qui est politique, il nous faut la meilleure équipe de France possible. J'ai foiré ma dernière Coupe du monde et ça me fait vraiment chier. "

Nicolas Batum et les Bleus sont tout de même contraints de rester en Indonésie pour poursuivre le tournoi malgré leur élimination. Il leur reste un match de poule contre le Liban et deux matches de classement, afin de connaître leur position entre la 17e et la 32e place de cette Coupe du monde.

