Une désillusion énorme ! Présentés comme des candidats à la victoire finale, les Bleus sont officiellement éliminés de la Coupe du monde 2023 dès la phase de groupes. Après la gifle contre le Canada (65-95) vendredi, l'équipe de France a été battue au bout du suspense par la Lettonie (86-88) ce dimanche de la 2ème journée de la poule H.

Avec une défense trop permissive tout au long de la partie, les Tricolores, malgré une belle avance au début du 4ème quart-temps, ont totalement perdu le fil de la partie dans le money-time. Malgré Evan Fournier (27 points) et Guerschon Yabusele (18 points), le basket français connait l'un des plus grands échecs de son histoire !

Les Bleus adroits, mais les Lettons aussi…

Dans une salle à Jakarta acquise à la cause des Lettons, Nicolas Batum inscrivait son premier panier, à trois points, de la compétition pour donner le ton. Mais en face, les Scandinaves avaient du répondant, à l’image d’un Rolands Smits très présent. Discret face aux Canadiens, Yabusele se mettait aussi en action avec 9 points rapides.

Avec un Dairis Bertans gêné par les fautes puis un Fournier agressif et très adroit, les Bleus commençaient petit à petit à se détacher... Et si Davis Bertans, avec 10 points en 3 minutes, limitait les dégâts grâce à son adresse à longue distance, Fournier continuait son festival avec un panier primé au buzzer (33-26).

Intéressant lors du garbage time contre le Canada, Sylvain Francisco, premier remplaçant lancé par Vincent Collet, donnait encore satisfaction avec de l’activité et de l’agressivité, malgré quelques imprécisions. A l’image d’un Terry Tarpey combattif, les Tricolores étaient clairement dans le bon rythme.

Malgré des imprécisions - avec encore des turnovers trop nombreux -, la France retrouvait du contrôle sous l’impulsion de Nando De Colo, auteur de deux caviars pour Batum et Tarpey à trois points. Et puis un petit trou noir : face au génie d’Arturs Zagars, l’avance tricolore fondait totalement… Heureusement, Fournier calmait la furia lettone avec un ultime tir à trois points (53-49).

Un bel écart puis la catastrophe !

Au retour des vestiaires, les meilleurs joueurs français se remettaient en action : Fournier et surtout Yabusele avec 7 points en moins de 3 minutes ! Mais en face, la Lettonie ne lâchait rien avec un Zagars toujours aussi inspiré face à une défense tricolore trop permissive…

Mais comme en première période, Francisco apportait sa fougue et Fournier régalait pour creuser, à nouveau, l’écart (+11). Avec un duo Yabusele-Fournier toujours omniprésent, les Bleus, enfin présents défensivement avec un Rudy Gobert réveillé, maîtrisaient les débats (74-62).

Malgré cette avance confortable, les Bleus jouaient encore avec le feu au début de ce 4ème quart-temps... Multipliant les ballons perdus, les hommes de Collet donnaient de nombreuses munitions aux Lettons. Heureusement, Tarpey montrait l'exemple, avec des interceptions et des points précieux.

Puis le match connaissait un tournant : sur une faute évidente d'Arturs Kurucs, De Colo écopait d'une seconde anti-sportive, synonyme d'une expulsion, absolument imméritée pour l'avoir repoussé... Alors que la partie se crispait, la Lettonie, toujours menée par un incroyable Zagars, en profitait pour revenir à 1 point.

Pour souffler, les Bleus, maladroits et imprécis, pouvaient compter sur Batum et Francisco, mais les Lettons répondaient ! Et sur la ligne, Smits donnait même l'avantage à son pays à 37 secondes de la fin... Et sur une ultime action, Francisco ratait son tir à trois points ! La France perdait (86-88) et était éliminée du Mondial dès la phase de groupes ! Quelle catastrophe !

