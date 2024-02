Evan Fournier : “J’ai 31 ans, pas 40 !”

Evan Fournier a fait son retour à New York cette nuit, avec Detroit. Floués par l'arbitrage dans les derniers instants du match, les Pistons se sont inclinés au Madison Square Garden. Le Français, qui a inscrit 7 points en sortie de banc, avait expliqué au NY Daily News avant le match que même s'il était un vétéran dans ce groupe, il restait encore relativement jeune et plein d'ambition en NBA. Il a aussi tenu à préciser que malgré le placard sportif dans lequel il a été enfermé chez les Knicks avant d'être tradé, il conserverait surtout de bons souvenirs de son aventure à Big Apple.

"J'ai 31 ans, pas 40. Je suis littéralement dans mes meilleures années. [...] J'ai vécu les moments les plus difficiles de ma carrière, mais en tant que personne, c'étaient sans doute les meilleurs. Mon deuxième fils est né ici. On a toujours voulu vivre à New York avec ma femme et on a vécu notre meilleure vie dans cette ville. Jouer au Madison Square Garden était à chaque fois un privilège. Je chérirai toujours certains moments, comme mon premier match contre Boston. Battre le record du nombre de paniers à 3 points sur une saison a aussi été spécial. Je n'oublierai jamais ça".

Egoïstement, on est surtout contents qu'Evan Fournier puisse avoir du temps de jeu avant les Jeux Olympiques, tant il aurait été problématique de le voir débarquer avec les Bleus au sortir de deux saisons quasiment blanches en NBA.

CQFR : Les Knicks remercient les arbitres, Miami enchaine