Evan Fournier, une ouverture avec le Utah Jazz ?

Dans une situation difficile aux New York Knicks, l'arrière Evan Fournier a fait l'objet de discussions avec le Utah Jazz.

Evan Fournier ne joue quasiment plus avec les New York Knicks. Depuis novembre, l'international français dispose d'un temps de jeu très faible après les ajustements de son coach Tom Thibodeau. Et une évolution de sa situation semble très peu probable dans cette équipe.

Par contre, un trade, avant la deadline du 9 février, pourrait encore relancer la saison du Tricolore. Pour autant, ces dernières semaines, il ne s'agissait pas vraiment de la tendance. Réticents à l'idée de sacrifier des picks pour se délester de son contrat, les Knicks semblaient prêts à le garder.

Mais selon les informations du journaliste de HoopsHype Michael Scotto, New York a récemment eu des discussions avec le Utah Jazz impliquant Fournier. Avec Obi Toppin et un choix de Draft, le Français pourrait s'envoler pour Salt Lake City contre Malik Beasley et Jarred Vanderbilt.

Attention, il n'y a rien de vraiment imminent. Pour le moment, les deux camps ont simplement envisagé cette possibilité. Mais sur le papier, il s'agit au moins d'une solution pour permettre au natif de Saint-Maurice de retrouver du temps de jeu.

Le nœud du problème ? Ce fameux pick à sacrifier pour les Knicks. Vont-ils finalement accepter de l'attacher à Evan Fournier pour monter un deal ? Il s'agit de la clé sur ce dossier.

Evan Fournier aime les Knicks, mais veut surtout jouer…