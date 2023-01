Evan Fournier aime les Knicks, mais veut surtout jouer…

Très peu utilisé ces dernières semaines, l'arrière des New York Knicks Evan Fournier a évoqué sa situation à l'approche de la deadline.

Evan Fournier va-t-il quitter les New York Knicks avant la deadline des trades ? A l'approche du 9 février, le nom de l'arrière français revient avec insistance dans les rumeurs. Il faut dire que son temps de jeu a drastiquement chuté ces dernières semaines sous les ordres de l'entraîneur Tom Thibodeau.

Et on peut imaginer que New York aimerait bien se délester de son salaire, estimé à 18 millions de dollars. Malgré une situation difficile, l'ex-joueur du Orlando Magic ne souhaite pas un départ à tout prix. Au contraire, il a même rappelé son attachement pour les Knicks.

Cependant, à 30 ans, Fournier ne peut pas se contenter d'un rôle aussi réduit.

"Dans le meilleur scenario possible, je veux rester ici. Je veux jouer ici. J'ai eu de nombreux choix lors de ma Free Agency et j'ai décidé de devenir un Knick. J'aime New York. Je voulais jouer pour Tom Thibodeau. Donc j'aimerais rester, mais j'aimerais jouer", a répondu Evan Fournier pour le New York Post.

On le sait, en NBA, une situation peut rapidement évoluer. Mais à l'exception d'une blessure pour un jeune devant lui, on a du mal à imaginer le Tricolore retrouver un rôle majeur à NY. Pour le relancer, un trade reste l'option la plus crédible. Mais encore faut-il qu'une opportunité se présente...

