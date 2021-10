Evan Fournier, sa promesse sur son apport défensif aux Knicks

Lors de cette intersaison, les New York Knicks ont misé sur Evan Fournier. Recruté pour 78 millions de dollars sur 4 ans, l'arrière sera attendu au tournant pour permettre à cette équipe, de retour en Playoffs l'an dernier, de franchir un nouveau cap.

Offensivement, le Français a déjà réalisé ses preuves en NBA. Par contre, sur le plan défensif, il existe quelques doutes concernant sa capacité à s'adapter aux demandes de son entraîneur Tom Thibodeau. Mais de son côté, Fournier a effectué une promesse à ce sujet.

"Ce qui est différent, c'est que je fais de la course maintenant, a-t-il lancé en rigolant. Je pense que je suis un bon défenseur, c'est sûr. Vous pouvez en parler au coach Cliff (Steve Clifford, ndlr).

Je me considère comme un gars qui se bat vraiment fort, donc je ne me sens pas du tout préoccupé par la défense. Même en tant qu'équipe, nous allons être bons défensivement. Aucun doute à ce sujet", a assuré Evan Fournier pour le New York Post.